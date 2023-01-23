『新品♦︎無印良品♦︎防風撥水中わたベンチコート 黒 Lサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 19時 46分に出品され05月17日 19時 46分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 身体から発散する湿気を吸収して発熱する中わたを使用し、防風性撥水性のある生地が特長です。

【素材】

表地は撥水性があり風を通しにくい、ドライな肌触りのライトナイロンタッサー素材を使用しました。軽量でハリ感のある素材により、軽やかな着心地を実現します。またナチュラルな外観としなやかさにより、普段使いにも馴染む雰囲気に仕上げました。

吸湿発熱性のある中わたを使用、身体からの湿気を熱に変換します。ふっくら厚みのある中わたにより、あたたかい空気をしっかりため込む保温性も備えています。



【混率】

表:ナイロン100% ※再生ナイロンを45%使用

裏:ポリエステル100%、中わた:ポリエステル80%、再生繊維(セルロース)20%



【デザイン】

程よくゆとりを持たせた、ロング丈のフードコートです。ボリュームを持たせたフードや立体的な襟元、しっかり長めな丈感で、寒い日にも安心なアイテムです。スッキリとした都会的な印象にする為に、隠しドットボタンを採用しました。



【仕様】

生地の厚さ：薄手

フィット感：ゆったりめ







新品タグ付き

サイズ L

カラー 黒

チェスト 96-104

身長 172-180



定価 ¥14,900





お値段の交渉など、常識の範囲内でコメント欄にお気軽にどうぞ。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ムジルシリョウヒン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品♦︎無印良品♦︎防風撥水中わたベンチコート

黒

Lサイズ