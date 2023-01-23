『未使用 リファ ビューテック ドライヤースマート【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 02時 15分に出品され03月05日 02時 15分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品 RE-AN-02A

定価 38000円

カラー ホワイト



コンパクトなのに

驚きのパワー。

常識を変える

ドライヤー、誕生。



ヘアドライの速さと、髪の仕上がりの美しさ。

同時には叶えにくいこの２つを、リファは日本のトップサロンと世界的モーターメーカーとの共同開発で実現。

見た目からは想像できないパワフルさと、プロフェッショナルの技を再現する独自のテクノロジーとメソッドで、ドライヤーの常識を鮮やかに覆します。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リファ