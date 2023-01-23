『【中古】New balance M1500WHI UK7【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 04分に出品され03月15日 01時 04分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態：部屋の光の関係で若干黄色く見えますが実際はカラーはホワイトです。ところどころ傷ございます。

付属品：画像のものが全てです



他にも多数出品しております。

今後も服、アクセサリー、スニーカー等多数出品予定です。

チェックよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【中古】New

balance

M1500WHI

UK7