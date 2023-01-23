『サントーニ タッセル ローファー ブラウン 5 1/2 SANTONI スエード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 01時 18分に出品され04月22日 01時 18分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー ブラウン



サイズ 5 1/2



全長 28.5cm

全幅 9.5cm





その他にも【新品未使用品】や【良品】を出品しております。宜しければご覧下さい。





※簡易梱包です。

環境資源に配慮し、配送用ビニール袋や他社様の紙袋や段ボールを再利用でのお届けです。予めご理解ご容赦頂ければ幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: サントーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ サントーニ

タッセル

ローファー

ブラウン

5

1/2

SANTONI

スエード