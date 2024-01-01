『※桜凛様専用※UNIQLOシームレスダウンパーカ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 07分に出品され03月28日 09時 07分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024.1購入

UNIQLO

ものすごく形が可愛く、とても暖かいため

色違いでオンラインにて2色購入しました。

黒は他のダウンもあるため、着ることがないかなと思い、出品いたします。



商品は圧縮して発送させていただきます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ※桜凛様専用※UNIQLOシームレスダウンパーカ

ブラック