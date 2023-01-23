『【ジップアップカーディガン、総柄ロゴ】supremeニット古着ストリート黒L【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 04時 37分に出品され04月24日 04時 37分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋CS



当店では他にもナイキ、ステューシー、カーハート、シュプリームなどストリートコーデはもちろん、1点モノやコラボ などアウター や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ からユニセックスで着ていただける商品を揃えております！

特にゆるっと着用できる大きめサイズがメインです。



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◼Brand



Supreme



■ Size notation



sizeL



■ Actual size（㎝）

・着丈 68

・身幅 60

・肩幅 61

・袖丈 58



■ Color



黒 ブラック



■ Meterial(素材)



ウール50%

アクリル50%



■購入元



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



■ Condition

あくまで『古着 』になりますが、比較的美品です。



ご理解いただけた方のみ、

ご購入宜しくお願い致します。





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#古着屋CS

【管理番号】249bmt 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【ジップアップカーディガン、総柄ロゴ】supremeニット古着ストリート黒L