『極美品✨ロエベ 2way ショルダーバッグ ハンド アナグラム レザー ピンク【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 03時 27分に出品され04月12日 03時 27分に終了予定です。即決価格は38,097円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※当店の取り扱っている商品は全て国内の正規品取扱卸業者からの買い付けを行い、検品鑑定を行い出品しておりますので、安心してお買い求め下さい。



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購入先 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場 質屋



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【管理番号】

1111E2084-39



【状態】

特に目立つ傷やシミなど無くまだまだ気持ち良くご愛用頂ける状態です。

写真を良くご確認してのご購入お願いします。



【ブランド】

LOEWE

ロエベ





【アイテム】

ショルダーバッグ

ハンドバッグ





【特徴】

2way 斜め掛け 腕掛け

クロスボディ フラップ

アナグラム





【サイズ】

ヨコ 27cm

タテ 18cm

マチ 12cm

持ち手高さ 9㎝

ショルダーストラップ 130㎝



重量 564g



【ポケット】

外側

オープンポケット×

ファスナーポケット×

内側

オープンポケット×1

ファスナーポケット×1



※持ち手高さ＝持った時に手が入るスペースを計測

※ショルダーストラップ＝ストラップ付け根から付け根orストラップ全長



平置き実寸。



【状態】 AB



S 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

A 中古品としてまあまあ良い

B 中古品として普通

C 中古品として悪いが使える

D 中古品として悪い(難あり含む)



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。また、色味や質感等に若干な違いがある場合も御座います。

あくまで中古品となりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。



【カラー】

ピンク



【素材】

レザー 革



【付属品】

ショルダー紐



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



※全て1点物となります。突然出品停止をする事がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨ロエベ

2way

ショルダーバッグ

ハンド

アナグラム

レザー

ピンク