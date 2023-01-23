『COMMONWARE ジャケット 44 ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 05時 37分に出品され03月09日 05時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このジャケットは、ネイビーのシェルとブラックの袖が特徴的なデザインです。シンプルでありながらスタイリッシュな印象を与えます。



【素材】

シェルとマテリアルのハーモニーが強調されており、耐久性と快適さを兼ね備えています。季節を問わず着用できるアイテムです。



【サイズ】

サイズは44で、一般的なメンズサイズに適しています。



- ブランド: COMMONWARE

- サイズ: 44

- 色: ネイビー

- 素材: シェルとマテリアルのハーモニー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COMMONWARE

ジャケット

44

ネイビー