『BOSE QUIETCOMFORT 45シリアルNo.写真追加【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 16時 59分に出品され03月08日 16時 59分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます

未使用に近い商品を購入しましたが

自分には音質が合いませんでしたので

出品しました

使用時間8時間程度

右側スレキズあります

それ以外はとてもキレイです



付属品揃っております

ご理解の上ご購入ください

宜しくお願いします





【高音質】

Boseのワイヤレスヘッドホンは、優れた音質を提供し、クリアなサウンドと深い低音を実現します。



【快適な装着感】

レザー製の耳パッドは、長時間の使用でも快適さを保ち、音楽や映画を楽しむ際の疲労感を軽減します。



【便利な付属品】

専用ケース、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書が付属しており、持ち運びや接続が簡単です。



- ブランド: Bose

- 付属品: ケース、USBケーブル（非純正）、オーディオケーブル、取扱説明書

- モデル名: ワイヤレスヘッドホン

- 耳パッド: レザー製

- 色: ブラック



ご覧いただきありがとうございます。



ボーズ モデル名···QuietComfort 45 headphones



ボーズ モデル名···QuietComfort 45 headphones 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ボーズ