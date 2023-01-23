『BEAMS HEART / レザー トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 00時 53分に出品され03月31日 00時 53分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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日常に品を添えるシンプルデザイン



しなやかで高級感のあるリアルレザーを採用したトートバッグ。シンプルで品のあるデザインはカジュアルからジャケットスタイルまで幅広いスタイリングに馴染み、日常をモダンに飾ります。両サイドの金具を留めることでデザインを変化させ、サイズ感を小さくすることも可能。ユニセックスでの使用もおすすめできる大人の為のひと品です。



BEAMS HEART / ビームス ハート

メンズ、ウィメンズのカジュアルウェアからドレスウェアまでトータルに、ビームスのスタンダードなデザインで構成されたオリジナルレーベルです。リーズナブルでありながらクオリティにこだわり、適度に"旬"を取り入れた鮮度の高いベーシックスタイルを提案。着る人の気持ちをワクワクさせる多彩なアイテムを展開します。



定価22000



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カラー···ブラック



素材···本革



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ビームスハート

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BEAMS

HEART

/

レザー

トートバッグ