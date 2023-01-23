『pacsafe VIBE100 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 12時 58分に出品され04月08日 12時 58分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 店舗で購入し、数回（1-2回）使用したのみで自宅保管していました。目立つ汚れなどもありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パックセーフ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ pacsafe

VIBE100

ブラック