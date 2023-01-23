『【希少】Burberrys ステンカラーコート 最高級 毛皮ライナー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 13時 42分に出品され03月04日 13時 42分に終了予定です。即決価格は12,402円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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管理番号：279





★ブランド



Burberrys

バーバリーズ





★商品状態



左袖に小さな汚れと両袖口に多少の破れが

ありますが、その他は目立った汚れ、傷等

ございません。





★カラー



カーキ





★サイズ



表記サイズ:M

着丈:約71㎝

裄丈:約98㎝

身幅:約59㎝

※素人採寸の為、多少誤差生じる場合がございます。

ご理解上ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】Burberrys

ステンカラーコート

最高級

毛皮ライナー