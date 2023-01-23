『【新品】マイケル・コース ショルダーバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 15時 36分に出品され04月29日 15時 36分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 暫くお休みしていましたが、再出品致します⭐️



MICHAELKORSショルダーバッグ



メーカー型番32H9GJ6M2Uカラー001サイズ



(縦x横xマチ)14.5cmx22cmx7cm



ショルダーストラップ：118〜126cm

重量約520g



素材レザー仕様開閉：ファスナー



内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1



※自宅保管の為神経質な方のご購入はお控え下さい。



※ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



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#レディースファッション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース カラー: ブラック系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】マイケル・コース ショルダーバッグ