『ビンテージ ORVIS パッチワークシャツ マドラスチェック インドマドラス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 08時 11分に出品され04月17日 08時 11分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビンテージのORVISのパッチワークシャツです。サイズ表記はMですが実寸もその位かなと思います。細かなパッチワーク仕様、インド製のインドマドラスです。この年代のORVISの代名詞の様な一枚ですね。裏を見るとガチのパッチワークでテンションが上がりますね。一枚でもインナーでもいきるデザインでとてもオススメです。



写真最後、裾の水色部分に汚れが見られます。

他に目立つ汚れや傷、ダメージなどはありませんが、あくまでも古着なのでご理解をお願いします。



サイズ表記 M



サイズ実寸

着丈 約76.5

身幅 約56

肩幅 約51.5

袖丈 約58



素材

コットン100%



インド製



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ビンテージ

ORVIS

パッチワークシャツ

マドラスチェック

インドマドラス