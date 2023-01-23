『モナリザ様専用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 11時 06分に出品され04月27日 11時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 8枚＋おまけ2枚の合わせて合計10枚

商品の内容については購入者確済み。





✔経年劣化により傷や汚れがある場合があります。

✔保管の際にできたシワがございますがご了承ください。

✔ヴィンテージにご理解ある方のみご購入をお願い いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ モナリザ様専用