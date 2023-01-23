『ロエベ ボルソ トートバッグ アナグラム キャンバス レザー ベージュ ゴールド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 10時 52分に出品され03月15日 10時 52分に終了予定です。即決価格は11,960円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

LOEWE ロエベ

トートバッグ ショルダーバッグ

肩掛け 通勤 通学 A4収納可能

アナグラム ロゴ ステッチ

キャンバス レザー ゴールド

ベージュ メンズ レディース



○サイズ

幅…約33cm

高さ…約23cm

マチ …約14cm

ハンドル高さ…約22cm

肩掛け可能 A4収納可能



⚠素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

キャンバスに薄汚れシミ擦れ傷、一ヶ所破れあり。

レザーに擦れ小傷がありますが、まだまだご使用頂けます。



・簡易クリーニング済みです。

・あくまで中古品ですので、小さな傷など見落としがある場合もございます、予めご了承下さい。完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。



○カラー

ゴールド ベージュ



○素材

本革 レザー キャンバス



○購入元

大手ブランドリユース店

鑑定済商品です



○配送

プチプチで包み、発送用の袋または段ボールに梱包し1〜2日程度で発送致します。

あんしん鑑定を利用されない場合らくらくメルカリ便↔︎ゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。



※ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。



※予告無くページを削除することがありますので、予めご了承ください。



商品管理番号

11131017112600851895 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ロエベ ボルソ トートバッグ アナグラム キャンバス レザー ベージュ ゴールド