『ジョニーウォーカー 赤 特級【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 06時 11分に出品され03月30日 06時 11分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジョニーウォーカー レッドラベル 未開封です。





親戚の家にしまわれていたもので、いつ購入したものかわかりません。

少し沈殿が見られます。

特級 というラベルがついています。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用