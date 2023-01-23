『23区 ロングコート カシミヤ100% ウエストリボン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 15分に出品され03月05日 02時 15分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23区 ロングコート

カシミヤ100%

ウエストリボン 隠しボタン



ほとんど着用していません。黒色のコートなので、冠婚葬祭や、何にでもお使いいただけます。

上品な感じの印象のコートです。

裏地左手通す部分に少し汚れがございます。

両ポケットあるように見えますが、ポケットではなくデザインです。



サイズ38（M）

肩幅…38cm

身幅…45cm

袖丈…61cm

着丈…99cm

※素人寸法なので多少の誤差ご了承ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23区

ロングコート

カシミヤ100%

ウエストリボン