『Shins Music Dumbloid Special【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 17時 17分に出品され04月14日 17時 17分に終了予定です。即決価格は18,920円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Shins Music Dumbloid Special Beige

Suede #3127

2024年9月に購入致しました。

スエード生地が使われた特別なモデルです。

不具合や傷も無く新品同様です。

箱と保証書が付属します。

お値下げは不可でよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 新品、未使用