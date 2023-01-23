『Matin Kim ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 35分に出品され03月08日 00時 35分に終了予定です。即決価格は10,061円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 韓国通販サイトで購入しました。

着用回数は数回程度です。





【スタイリッシュなデザイン】

このジャケットは、背面に「Matin Kim」の刺繍が施されており、シンプルながらも個性的な印象を与えます。



【高品質な素材】

光沢のある合成繊維を使用しており、耐久性と軽量感を兼ね備えています。





- デザイン: 背面に「Matin Kim」の刺繍

- 素材: 光沢のある合成繊維



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Matin

Kim

ジャケット