『アンティーク着物 色留袖 ちりめん 正絹 淡い水色 No.4-30【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 02時 53分に出品され03月27日 02時 53分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
夏用 紗紬 斑点 斑点模様 ネイビー 小紋 着物 073w p
¥ 17802
お洒落帯 彩凛花 正絹 リバーシブル帯 限定大特価
¥ 7644
Dita はんなり月下美人 白 浴衣 セット パール飾り紐付き
¥ 9945
訪問着 吉祥文様 幾何学模様 モダン 正絹 裄65 身丈169.5 袖49.５
¥ 13850
宝石のような煌めきを見せる織り柄模様が美しい、正絹袋帯です
¥ 10764
超美品 本場大島紬 トールサイズ 正絹 身丈171 裄68
¥ 12545
未着用 付け下げ 金通し 抽象花模様 霞 彩箔 着物 083w d
¥ 10296
454▲正絹 六通 袋帯 本沢染 漢方染 らんさい 象牙色基調 紫 金 暗紅色
¥ 7254
極上 最高級洗える着物 英 はなぶさ 色無地 袷 裄丈69 身幅ゆったりlサイズ
¥ 11700
希少 大島紬 華やか 龍郷柄 袷 着物 正絹
¥ 9783
未使用逸品 SG加工済み袋帯 全長504cm全通 上質帯 正絹
¥ 10530
4k2598 袋帯 絹 菱文 銀色 白 柄物 和装 着物
¥ 8502
正絹 色留袖 三つ紋（丸に梅鉢） 金駒 オシドリ柄 紫系 袷
¥ 10660
着物雑誌掲載柄 新品 西陣織高級袋帯【綿芯御仕立付】雑誌掲載柄 白地 大王松文様
¥ 23980
◆KB&m撮影使用お仕立て専用ページ◆
¥ 440000
(11月展) No.1912 未使用シリーズ正絹野菜三種柄紬袋帯 美品
¥ 10920
お仕立て付き【老舗織元 となみ織物◆乱菊 袋帯】黒 ブラック 白銀 青 緑 紫
¥ 72450
訪問着4点フルセット、着物、袋帯、帯揚げ、帯締め
¥ 13900
落札価格11310円
707 入札履歴
終了
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