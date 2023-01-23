『アンティーク着物 色留袖 ちりめん 正絹 淡い水色 No.4-30【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 02時 53分に出品され03月27日 02時 53分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 しつけ糸付のアンティーク色留袖になります。



淡い水色の縮緬にレトロな花模様が施された大人可愛いお品です。



使用感少なく綺麗なお品です。

裏地は張り替えされており綺麗です。



ラスト写真

背面側の袖に薄汚れあり。



生地は、正絹と思われます

小さく折り畳んで発送します。



身丈157

裄66

袖丈48

前幅23

後幅32







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着物・浴衣 タグ アンティーク着物 色留袖 ちりめん 正絹 淡い水色 No.4-30