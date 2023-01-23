『新品未使用 PUNK DRUNKERSx円谷プロ ウルトラ怪獣JKT BLACK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 03時 55分に出品され04月15日 03時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用のPUNK DRUNKERSx円谷プロ ウルトラ怪獣JKT BLACKになります！



購入金額33000円



カラー ブラック

サイズ L



ネットでサイズを間違えて購入してしまった為出品しました。

届いてタグのサイズ表記見て間違えていることに気が付き出品しています。その為試着もしていないです。



商品説明

ウルトラマンで有名な「円谷プロ」とのコラボJKT。

でもね、今回のコラボはウルトラマンじゃございません。

ウルトラ怪獣とのコラボでございます。



ベロア側には、みんな大好き「どくろ怪獣レッドキング」が豪華に刺繍されています。

大きな岩を振りかぶったレッドキングと、怯えるあいつの雰囲気が最高です。

総柄側は、親方書き下ろしの怪獣たちが大集合でファンには堪らないJKTです。



素材：表地：ポリエステル100％

裏地：ポリエステル100%

リブ：ポリエステル97%、ポリウレタン3％

カラー...ブラック



即購入大歓迎 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: パンクドランカーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 PUNK

DRUNKERSx円谷プロ ウルトラ怪獣JKT

BLACK