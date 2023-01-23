『audio−technica ATH-TWX9【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 06時 21分に出品され04月17日 06時 21分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2024年10月に購入したものです。

仕事の際に数回使用、通話品質は素晴らしく、音楽再生では綺麗な音で気に入っていたのですが、他のイヤホンを使用しているため、出品することにしました。

付属品は全て揃っております。

充電、音質は全く問題ございません。

不具合もございませ



audio−technica ATH-TWX9 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: オーディオテクニカ