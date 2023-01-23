『オールドコーチ ハンドバッグ 型番4106 USA製 イエロー ミニバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 15時 48分に出品され03月19日 15時 48分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◽︎ブランド

COACH

コーチ

オールドコーチ



◽︎サイズ

縦 中央14.5cm 両端17.5cm

横 中央22.5cm(1番長い場所)

マチ 5cm



◽︎特徴

ミニサイズ

イエロー



◽︎状態

目立つ傷や汚れなし

すぐに気持ちよくお使いいただける状態です✨️



オールドコーチのグラブタンレザーにより

生地はしっかりしていて、小ぶりで可愛い

アクセサリーポーチサイズのバッグです。

珍しい希少カラーなので、インパクトを

つける要素としても抜群な色味です！



質問等ありましたらお気軽にコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ オールドコーチ

ハンドバッグ

型番4106

USA製

イエロー

ミニバッグ