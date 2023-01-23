『入手困難 YVES SAINT LAURENT イヴサンローラン クラッチバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 14時 48分に出品され03月20日 14時 48分に終了予定です。即決価格は19,495円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 旅行先のニューヨークの正規店にて購入しました。

定価8万ほどだったと思います。



保存袋あり。

結婚式で短時間1回使用しましたが、ほとんど未使用でとても綺麗な状態です。



- ブランド: YSL

- 色: シルバー

- デザイン: ロゴ入り

- タイプ: クラッチバッグ

-サイズ: 16×28×4cm



※他のフリマサイトにも出品しておりますので、購入ご希望の方はコメントよろしくお願いいたします。



#カサンドラ #レザーバック



【洗練されたデザイン】

YSLのシルバーのクラッチバッグは、エレガントでありながらモダンな印象を与えます。特に、光沢のあるレザー素材が高級感を演出し、どんなシーンにもマッチします。



【機能性】

このクラッチバッグは、必要なものをしっかり収納できるスペースを確保しつつ、コンパクトなデザインを実現しています。パーティーや特別なイベントに最適です。



【ブランドの信頼性】

YSLはファッション界での地位が高く、品質とデザインにおいて信頼されています。このバッグは、そのブランドのアイコニックなスタイルを体現しています。



#日本未入荷 #入手困難 #結婚式 #パーティ #入学式 #限定品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イヴサンローラン

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イヴサンローラン クラッチバッグ