『Air Jordan エアジョーダン7 Cardinal 2022 27cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 04分に出品され03月11日 01時 04分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Air Jordan エアジョーダン7 "Cardinal" 2022 27cm



ブランド：エアジョーダン

型番：CU9307-106

カラー：ホワイト/レッド

サイズ：27 cm



【商品の状態】

新品、箱付き 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアジョーダン