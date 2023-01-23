『Air Jordan エアジョーダン7 Cardinal 2022 27cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 04分に出品され03月11日 01時 04分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|エアジョーダン
NIKE Lebron NXXT GEM EP
¥ 7799
コービー バッシュ 25cm
¥ 10920
ナイキ コービー8 プロトロ ホワイト アンド コートパープル
¥ 20000
NIKE KYRIE 6TB EP(27cm)
¥ 10500
ルカ３ luka3
¥ 8580
Nike Air Jordan 1 Mid 青/黒
¥ 12277
NIKE ZOOMFREAK 1 ナイキ ズームフリーク1
¥ 10920
Jordan ルカ1
¥ 8580
adidas AE1 アンソニー エドワーズ
¥ 8970
ASICS UNPRE ARS LOW 2
¥ 10062
Nike Kobe 8 Protro ベニスピーチ NIKE ナイキ
¥ 15742
【着用1回】Air Jordan 11 Retro 白/ゴールド/黒 28cm
¥ 10170
NIKE Air Jordan 1 high
¥ 12500
ジャンク ナイキ バスケットボール コービー 9 インディペンデンス デイ 美品
¥ 9750
NIKE エアジョーダン 21 AIR JORDAN21 26.5 ナイキ
¥ 22000
レブロン21 23cm 美品 ジュニア用バッシュ
¥ 9360
着用2回adidasアディダスtrae youngトレイヤングシューズバッシュ
¥ 7254
adidas × BAPE DAME 9
¥ 12350
落札価格14490円
426 入札履歴
終了
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