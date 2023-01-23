『こう様専用 新品未使用 稀少 カルバンクライン CK ナイロントートバック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 59分に出品され03月25日 03時 59分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます︎

プロフィールをご覧頂いてからご購入よろしくお願いします。



・ブランド : CALVIN KLEIN

・色 : イエロー

・状態 : 新品未使用

・表記サイズ



・素人の平置きでの採寸ですので、多少の誤差は御理解下さい



貴重な商品になる事は間違いないと思います。

ラフ・シモンズが、カルバン・クラインで初めて手掛けたコレクション、ニューヨークで最も注目を集めたショーのトートバックです。



27年の歴史に幕を下ろしたラフシモンズ。

RAF SIMONSは世界中でも人気があり、リアーナ、ASAP Rocky、BIGBANG、BTS、

日本ですと、片寄涼太 さん等そうそうたる芸能人が着用、愛用してる人気ブランドです。

ユニセックスで着用していただけます。



※スマホで撮影しておりますので

色合いなど実物とは若干異なる場合があります。ご了承下さい。



あくまで古着になります、よく確認していますが

どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方はご購入をお控え下さい。



※すり替え防止の為こちらの商品は返品不可となります、よく確認して頂いてご購入よろしくお願いします。



気持ち良いお取引きができるように務めてまいります、ご質問等があればコメントによろしくお願いします。



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#CALVINKLEIN205W39NYC 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カルバンクラインジーンズエスタブリッシュ1978

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ こう様専用 新品未使用

稀少

カルバンクライン

CK

ナイロントートバック