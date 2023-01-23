『《難あり・特価》Arcteryx アークテリクスALPHA LTジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 03時 45分に出品され03月28日 03時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※お手数ですが、ご購入の前に、私のプロフ欄を必ずご一読頂けますようお願いします。



《商品》 Arcteryx arcteryx アークテリクスALPHA アルファLTジャケット ブルー

《サイズ》 S



《状態》

フリマサイト購入。状態悪いため

難あり・特価でお譲りします。



状態詳細については写真をご参照下さい。

直せる方の購入をお勧めします



上記および画像の状態での現状渡しとなりますので、ご納得いただける場合にご購入ください。

※すり替えなど防止のため、NCNRでお願いします。



何か不明点などございましたらコメントください。

あくまで古着となります為、過度に神経質な方はご遠慮願います。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: S ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 《難あり・特価》Arcteryx

アークテリクスALPHA

LTジャケット