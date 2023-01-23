『【新品・未開封】philme tailored jacket ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 17分に出品され03月26日 14時 17分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【スタイリッシュなデザイン】

このテーラードジャケットは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。どんなコーディネートにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【快適なフィット感】

ゆったりとしたシルエットで、動きやすさを重視したデザインです。インナーに厚手のニットを着ても窮屈感がなく、季節を問わず着用できます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

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メンズ

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