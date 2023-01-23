『ETRO MADE IN ITALY BUTTERFLY エトロ 蝶々 総柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 44分に出品され03月13日 23時 44分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリア製エトロのバタフライパターン総柄シャツ。一部透け感があるのが特徴です。古着で購入後着用1回ワンウォッシュ。目立つダメージや汚れは見当たりません。

実寸（素人採寸につき誤差はご了承ください。）

着丈:81cm ※襟部分除く背面首元中央から裾まで

身幅:58cm

袖丈:62cm







#USED

#古着

#イタリア製

サイズ...XL(LL)

カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エトロ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ETRO

MADE

IN

ITALY

BUTTERFLY

エトロ 蝶々 総柄