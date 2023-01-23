『美品！TWO b ONE スノーボードセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 20時 57分に出品され03月10日 20時 57分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

初心者向け two b one スノーボード キャンバー



⚫︎メーカー

two b one/トゥービーワン



持ち運び用のカバーもお付けします。









【商品説明】

スノーボード

初心者向けの滑りやすいセットになります。

これからスノーボードをはじめる方にピッタリなボードです。

【付属品】

写真に写っているものが全てになります。



種類···ボードセット



スノー用品に詳しくない為、写真でご確認いただけると幸いです！

質問があればコメントください！



保存のためラップで包んであります！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 155cm-160cm未満