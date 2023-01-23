『454▲正絹 六通 袋帯 本沢染 漢方染 らんさい 象牙色基調 紫 金 暗紅色【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 21分に出品され03月13日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 お着物は他商品と違い、別途お値引きさせていただいてます。商品説明を必ず見て下さい。



■お値引きに関して

①フォロワー様限定お値引き フォローいただきましたらコメント欄でその主お伝えいただきましたら表示金額から500円値引きさせていただきます。（2回目以降のリピーターも同様）



②複数購入お値引き 複数購入でお値引きさせていただきます。

2点購入 500円引き

3点購入 1000円引き

以降要相談★



※光によって画像と商品の色が異なる場合がございます。



【商品説明】



状態：中古

素材：正絹

色:象牙色基調 紫 金 暗紅色

帯の硬さ：柔らかめ

寸法

全長：約432㎝

横幅：約31cm

帯芯：無



※素人寸法の為、寸法に多少のばらつきがある場合はご容赦くださいませ。



程度： B

・折りたたみシワあります。



画像にてご確認ください。





【程度説明】

S：新品、未使用品、使用していない商品。

A：商品頻度の少ない商品。状態が非常に良い。

AB：多少の使用感がある商品。状態は良好。

B：使用感ある商品。使用して支障のない状態。

BC：若干難あり商品。細かい点を気にしない方に。

C：難あり商品。ジャンク品である事をご理解下さい。



※写真での色、汚れの見解に関しましては個人差がございますので、神経質な方はお断りします。匂いに関しては記載しておりません。



■必ずご購入まえに気になる事はご質問してください。

※ご購入後のご質問はお控え下さいませ。



■ヤマト運輸での発送

発送に関しては簡易包装になります。（プチプチで梱包のみ）

ダンボールでの発送をご希望の方は別途コメントでお伝え下さい。

料金＋100円いただきますが、対応させていただきます。



■表記にない染みや傷がある場合もございますので、何卒ご了承下さい。



■記載のない明らかな大きな汚れ、見落としがあった場合は、返金、返品、誠実に対応させていただきますので、受取前にご連絡ください。なお、評価後の返品は対応は出来ませんのでご了承くださいませ。



♯和服 ♯着物 ♯浴衣 ♯帯 ♯袋帯 ♯名古屋帯 ♯博多帯 ♯レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 454▲正絹 六通 袋帯 本沢染 漢方染 らんさい 象牙色基調 紫 金 暗紅色