『454▲正絹 六通 袋帯 本沢染 漢方染 らんさい 象牙色基調 紫 金 暗紅色【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 05時 21分に出品され03月13日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
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|目立った傷や汚れなし
4k2598 袋帯 絹 菱文 銀色 白 柄物 和装 着物
¥ 8502
正絹 色留袖 三つ紋（丸に梅鉢） 金駒 オシドリ柄 紫系 袷
¥ 10660
着物雑誌掲載柄 新品 西陣織高級袋帯【綿芯御仕立付】雑誌掲載柄 白地 大王松文様
¥ 23980
◆KB&m撮影使用お仕立て専用ページ◆
¥ 440000
(11月展) No.1912 未使用シリーズ正絹野菜三種柄紬袋帯 美品
¥ 10920
お仕立て付き【老舗織元 となみ織物◆乱菊 袋帯】黒 ブラック 白銀 青 緑 紫
¥ 72450
訪問着4点フルセット、着物、袋帯、帯揚げ、帯締め
¥ 13900
☆在庫処分 ☆西陣織 ☆帯地 ☆高級草履バッグセット
¥ 10530
未着用◆型染◆風景模様◆袷◆正絹◆真綿紬
¥ 5499999
希少 束ね熨斗柄 和色赤澄 高級振袖・長襦袢セット
¥ 10075
P770厳選西陣 綴れ織 不苦労 フクロウ紋 白藍色 太鼓柄高級美術袋帯新品同様
¥ 9677
美品 秀品 蘇州刺繍 訪問着 もみじ 花文 秋シーズン 正絹 着物
¥ 9984
Y1319◆美品 絽 洗える夏着物 誂えポリ 手縫い ワイドサイズ 訪問着 着物
¥ 9425
振袖&袋帯セット
¥ 18720
訪問着 スワトウ刺繍 グレー 正絹
¥ 7956
袋帯 孔雀 白銀 ラメ箔 お仕立て込み
¥ 15400
(緞子)振り袖成人式(着物、袋帯、色襟、衿芯、帯板、ベルト、ショール)7点
¥ 13300
プロフ必読☆夏着物☆絽☆金駒刺繍
¥ 10950
落札価格7254円
921 入札履歴
終了
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