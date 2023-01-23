『【BURBERRY】バーバリー トレンチコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 19時 43分に出品され03月21日 19時 43分に終了予定です。即決価格は27,720円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【BURBERRY】バーバリー

トレンチコート



リカルド・ティッシがデザイナー時期のコートです。以前、滝沢眞規子さんが着用していたのと同じものです。写真2〜3枚目



オーバーサイズなので、中に厚手のニットなども着れます。襟などに多少の擦れ、着用感がありますが、目立つ汚れなどはありません。

カラーは少し赤みのあるブラウンです。



サイズ UK4 (US2 IT36)

着丈 約117c

身幅 約52cm

肩幅 約50cm

袖丈 約52cm





素材: ウール

カラー: ブラウン

ベルト: あり

ガーメントケースをお付けします。





中古品の旨ご理解頂きご購入下さい、 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【BURBERRY】バーバリー

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