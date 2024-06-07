『【値引不可】新品Tumi トゥミ レインカバー ビジネス リュック バックパック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 23時 30分に出品され04月14日 23時 30分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内確実正規品



※Webサイト完売品※ (2024.6.7調べ)





※並行販売中です。残在庫少。





国内正規品 新品 未使用 Tumi トゥミ レインカバー

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購入元は日本流通自主管理協会（AACD）加盟の

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◉ 価格 ¥13,750



スタイル番号： 1426251041

スタイル: 0192139D

TUMI＋コレクションの「パッカブル・レインカバー」は、バックパックのコレクション全体に対応。急な天候の変化に備えてておくことが可能です。防水カバーは、バックパック本体をしっかりとカバーし、バックパックと中の荷物を雨から保護します。



環境に配慮し、工場等の製造過程で発生する廃棄物をリサイクルしたナイロンやペットボトルをリサイクルしたポリエステルなどの素材を採用。長年の使用に耐える高い耐久性も備えています。

TUMI+（トゥミプラス）は、Alpha Bravoコレクション及びその他のいくつかのスタイルに装着し、組み合わせて使用できる、モジュールタイプの新しいトラベルアクセサリーです。

＊製品の仕様は予告なく変更する場合があります。



◉サイズ

高さ x 幅 x 奥行

12.75 cm X 17 cm X 3.25 cm



◉重量

0.16kg



◉主素材

Fabric



外装

バリスティックナイロン製ポーチ

止水ファスナー

デイジーチェーン、バッグストラップ、Dリングに取り付けることが出来るカラビナ

内装

レインカバーは付属のポーチに折り畳んで収納可能

レインカバーにはリフレクティブのTUMIロゴがプリントされています。

バッグに固定するための弾性ストラップ







⭐︎00770011400008369008369 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

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