『COACH トートバッグ レザー シグネチャー メンズ ビジネス 70395【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 09時 37分に出品され03月31日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂き誠にありがとうございます♪

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【ブランド】COACH コーチ



【サイズ】

縦：30.5cm

横：39cm

マチ：11cm

持ち手：50cm



【カラー】ブラウン 系



【 素 材 】レザー



【 仕 様 】ファスナー式開閉

外側：オープンポケット×4

内側：オープンポケット×4、ファスナーポケット×1



【管理ID】mb57



【発送】2.3日以内に匿名配送にて発送します。即日発送可能な場合もございますので、お急ぎの方は御相談下さい。



【購入場所】大手リユースショップ



●底面に傷あり



●気になることやご質問があれば、お気軽にコメントにてお問い合わせください。





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※注意事項※

◆写真は光の加減により、色が多少異なる場合があります。

◆素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。

◆基本的に一度人の手に渡ったお品ですので、思わぬダメージや汚れなどの見落としがあるかもしれません。ご理解ある方のみよろしくお願い致します。



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- - - - - - - - - ꒰ ♡ ꒱ - - - - - - - - - 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACH

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