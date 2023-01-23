『アディクト ペネン スモーク ロゴデザイン ジャケット ネイビー M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 16分に出品され04月12日 08時 16分に終了予定です。即決価格は10,490円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [並行輸入品] ADDICT PENNINE SMOCK アディクト ペネン スモーク ブランドロゴ デザイン ジャケット (ネイビー)





UK発ストリートブランド「ADDICT」

ワークスタイルとミリタリーを独自のセンスで融合させ、ストリートに発信しています!





サイズ

M/着丈：76cm/身幅：52cm/袖丈・肩幅：ラグラン





マテリアル：100%ポリエステル





サイズ寸法に関しまして 平置き計測のため、多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※ご注意※

デッドストック品につき、新品未使用品でございますが、若干の汚れ、ダメージ、色落ち、日焼け等がある場合がございます。







サイズ...M

カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アディクト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アディクト

ペネン

スモーク

ロゴデザイン

ジャケット

ネイビー

M