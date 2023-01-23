『【極美品】遊戯王 神炎皇ウリア レリーフ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 15時 17分に出品され04月07日 15時 17分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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裏面左縁に僅かな白カケありますが非常に綺麗です。













初期レリーフ

アルティメットレア 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ 商品の状態: 未使用に近い