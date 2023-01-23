『CROCKET&JONES タッセルローファー CAVENDISH3 6E【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 42分に出品され03月21日 21時 42分に終了予定です。即決価格は24,640円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✄ーーーーーーーーーー商品詳細ーーーーーーーーーー✄



・ブランド： #CROCKET&JONES #クロケット&ジョーンズ

・モデル：CAVENDISH3（キャベンディッシュ3）

・仕様：LAST-375 / WIDTH-E /グッドイヤーウェルト製法/ レザーソール/ブラウン

・サイズ : 6E

・付属品：なし(専用箱、シューツリー、専用袋は付属しません。)



✄ーーーーーーーーーー商品状態ーーーーーーーーーー✄



状態：B



着用は2年程度で1週間に2回程着用しており、数ヶ月に1度、レザーケアをしておりました。



また、専門店でレザーソールの上にビブラムソールでハーフラバー加工をしてもらっております。



※喫煙者&ペット無し



✄ーーーーーーーーーーポイントーーーーーーーーーー✄



同商品を気に入りすぎてもう一点持っておりましたが、履く機会が少なくなるため出品いたします。

出品物は靴本体のみです。

箱、シューキーパーは付属しませんのでご注意ください。



クロケット&ジョーンズのキャベンデイッシュ3は、ブランドを代表するベストセラーの「CAVENDISH（キャベンディッシュ）」を日本人向けにアップデートしたモデルです。丸みを帯びたトウの表情はそのままに、日本人の足型を考慮して、ウエスト、ヒールカップが小さく変更されフィット感が向上しています。カジュアルからスーツスタイルまで幅広いコーディネートで活躍する一足です。



✄ーーーーーーーーーー発送方法ーーーーーーーーーー✄



可能な限り購入された日の内に、濡れないよう

二重に梱包した上で発送いたします。



他にも革靴を出品しておりますのでご覧下さい！



カラー···ブラウン



素材···本革



ローファー種類···タッセルローファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: クロケットアンドジョーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ CROCKET&JONES

タッセルローファー

CAVENDISH3

6E