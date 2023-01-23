『《令和6年産新米 》北海道産ゆめぴりか 20kg【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 07時 18分に出品され04月27日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ユメピリカ
新米！ 令和6年産 コシヒカリ 20キロ 数量限定
¥ 7800
令和6年度コシヒカリ
¥ 9750
新米ゆめぴりか 20キロ 66
¥ 7605
【限定10袋！送料無料！】令和５年度産 青森県産まっしぐら玄米30キロ
¥ 10920
2【新米／最高品質】玄米／精米／安心安全／お米／コシヒカリ／安い／20キロ
¥ 8502
農薬化学肥料除草剤不使用 令和6年度新米 愛媛県産にこまる 天日干し米 20kg
¥ 10920
専用出品
¥ 8580
令和6年産 新潟県産コシヒカリ一等米(玄米)30k 低温14°保存米
¥ 10335
令和6年広島県産あきさかり 玄米20キロ 送料込み お米 農家直送
¥ 8268
【６年産新米】 新潟県 魚沼産コシヒカリ 30キロ
¥ 11959
神奈川県産 奨励品種学校給食米はるみ米 令和6年度産新米20kg
¥ 7784
【農家直送】令和6年度 群馬県産 あさひの夢 玄米 約30キロ
¥ 9685
R6年度コシヒカリ３０キロ
¥ 10725
うみママさん専用20kg
¥ 10140
新米 玄米20kg 熊本県産ヒノヒカリ 農家直売
¥ 7410
【新米】令和6年産 北海道米 ゆめぴりか 白米 20kg
¥ 10218
鬼ヶ島弥太郎様専用 白米
¥ 10140
新潟 こしひかり 5kg×4P ２０キロ 新米です。
¥ 7799
落札価格7800円
827 入札履歴
終了
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