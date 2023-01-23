『《令和6年産新米 》北海道産ゆめぴりか 20kg【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 07時 18分に出品され04月27日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆* 北海道産ゆめぴりか *☆

◆玄米20kg

◆令和6年度産

◆ブレンド一切なし

◆農家直送☆送料無料♪♪

⚠︎農家直送の為、若干の着色粒が混入している場合

がございますがお許しください。

品質に問題ありません。



炊き上がりが艶やかで北海道米の中でも

粘り気と甘味が強い、北海道が誇るブランド米です！！



お米用紙袋(10kg×２袋)に入れ、ダンボールに入れて発送します。



申し訳ありませんが、価格交渉はご遠慮下さい。



◼️30kg(10kg×3袋)ご希望の方は送り先の都道府県をお知らせ下さい。お見積もりいたします。



埼玉県

ゆめぴりか玄米30kg

送料込み 14,800円





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