『未使用【YSL LIBRE Travel Selection】リブレ4本セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 11時 40分に出品され03月31日 11時 40分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イヴ・サンローラン YVES SAINT LAURENT

YSL LIBRE Travel Selection

リブレ4本セット(4x7.5ml)



ラベンダーとオレンジブロッサムの出会いが生んだYSLのアイコンフレグランス「リブレ」シリーズの国内未発売の限定コフレセットです。



通常価格13,650円



先週購入しました。新品・未使用で、外箱など全て購入時のままですが、透明フィルムは剥がしてしまいました。

神経質な方はご購入はお控えください。



●リブレ オーデパルファム 7.5ml

セクシーでクールなフローラルラベンダー。

マスキュリンなラベンダーのストラクチャーとフェミニンなオレンジブロッサムの甘く燃えるようなノート。2つの衝突によって生み出される自由でアイコニックな香り。



●リブレ オーデトワレ 7.5ml

みずみずしく色香を放つ、センシュアルでフレッシュなフローラルラベンダー。

マスキュリンなラベンダー、フェミニンなオレンジブロッサムに加えられたのは、透明感あるホワイトティー。軽やかに、飾らない自由を表現する香り。



●リブレ オーデパルファム アンタンス 7.5ml

大胆でセンシュアルなフローラルラベンダー。

うっとりするほど魅惑的で?胆、この上なくモダンでセンシュアルなフローラルラベンダーの香り。

人気シリーズ...リブレ

種類...パルファム

総容量...〜49ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イヴサンローランボーテ