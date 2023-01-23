『モンベル サーマラップジャケット ブラック レディースM【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 13時 26分に出品され03月28日 13時 26分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1ヶ月ほど前にモンベルのサイトで購入しました。

イメージと合わなかったので出品します。



着用回数は３回程で、目立った傷や汚れはないように思います。



151㎝ 42kg普通体型で少しゆとりがある程度です。



純正の収納袋もあります。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンベル



サーマラップジャケット ブラック レディースM