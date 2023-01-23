『ドルチェ&ガッバーナ ロングジャケットコート グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 17時 06分に出品され03月03日 17時 06分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドルチェ&ガッバーナのロングジャケットです。数年前に台湾の代理店で購入しました。



裏地が少し擦れています（画像4枚目）が、それ以外には目立った傷はありません。

非常に綺麗な外観で、シンプルなシルエットに様々なファッションが合います。



・表地はグレー、裏地は濃緑



・5枚目の組成タグは以下が書いてあります。



52% ポリエステル

44% ウール

2% 化繊



・また、記載サイズ表は以下の通りでしたので、Ｍサイズです。

イタリア 42

フランス 38

イギリス 10

アメリカ 6





・定価15万円ほどで購入

・当方、非喫煙・非ペット環境です。

・値下げ要相談 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ドルチェ&ガッバーナ ロングジャケットコート グレー