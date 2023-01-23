『Marshall ヘッドフォン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 15時 36分に出品され03月22日 15時 36分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後、数回使用しました。

音質、着用感、充電など問題ないと思います。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マーシェル