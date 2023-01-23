『【美品】ワイルドシングス ナノユニバース M モンスターパーカー ミリタリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 05時 30分に出品され04月10日 05時 30分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 肩幅···57cm

身幅···74cm

袖丈···59cm

着丈···106cm



カラー···カーキ





とても軽く暖かいモンスターパーカーです。

車に乗ることが多いので着用する機会がなく5回ほど使用したのみです。

パーカーも使用したこあとがないので状態良いです。個人保管のため、完璧なコンディションをお求めな方は購入お控えください。



クリーニング済みです。



※即決の方優先致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ワイルドシングス ナノユニバース M

モンスターパーカー ミリタリー