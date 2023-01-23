『試着のみラルディーニ LARDINHニットジャケットゴールドボタンM ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 22時 37分に出品され03月26日 22時 37分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ラルディーニニットジャケット

タグ外しましたが試着のみ

サイズ感が合わなく着る機会がないので出品いたします







サイズ…M

カラー…ブラウン

素材…ウール

季節感…秋冬





着丈80

袖丈61

身幅50

肩幅44



素人採寸の為、誤差はあるかと思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ラルディーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 試着のみラルディーニ

LARDINHニットジャケットゴールドボタンM

ブラウン