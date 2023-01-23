『グッシオイタリー リュック(黒)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 14分に出品され03月20日 22時 14分に終了予定です。即決価格は8,931円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Amazonで先月購入しました。

私にはベルト部分の幅が広く使いにくいと感じたので

3回しか使ってません。

ポケットが多く、A4サイズのものも入り、高級感もあるので仕事用として使いやすいと思います。



【スタイリッシュなデザイン】

このリュックはシンプルで洗練された黒の合成皮革製で、どんなスタイルにもマッチします。



【機能的な内部】

内部にはポケットがあり、整理整頓がしやすく、必要なアイテムをすぐに取り出せます。



【耐久性】

合成皮革素材は耐久性が高く、日常使いに適しています。



- 色: 黒

- 素材: 合成皮革

- 内部ポケット: あり

- ファスナー: あり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッシオ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ グッシオイタリー リュック(黒)