『【希少】STUSSY ヘビネルチェックシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 30分に出品され03月15日 23時 30分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】STUSSY

【サイズ】M

【カラー】グリーン

【素材】綿100%



【商品説明】



美品 STUSSY ヘビネルチェックシャツ グリーン

綺麗な配色のヘビネルチェックシャツ。

ストリート、カジュアル、アメカジどのファッションにも活用できるコンサバアイテムです。



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【コンディション】



こちらの商品は【B】ランクです。



【S】新品未使用

【A】未使用に近い綺麗な状態

【B】目立った傷や汚れのない美品

【C】多少の使用感あり

【D】使用感あり



【実寸】



・肩幅45cm

・身幅57cm

・袖丈66cm

・着丈61.5cm



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#ビッグマック #ヘビネル #ネルシャツ美品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少】STUSSY

ヘビネルチェックシャツ