『ヴィンテージ/JONES NEW YORK/オルテガ コンチョボタン ジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 09時 41分に出品され03月12日 09時 41分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80s ヴィンテージ!!!!

ネイティブな雰囲気抜群のジャケットです!!!!!



こちらはアメリカ・ニューヨークのブランド "JONES NEW YORK" のアイテム。



日本では見かけないレアなジャケットですね!!



レンガ色ベースにブルーやグリーン、イエローなどのグラデーションになったオルテガ総柄がインパクト大!!!!

裏地も鮮やかなブルーカラーも美しいです。



ファブリックはコットン・ツイル100%。

アウターならではのボリュームあるヘビーウエイトな生地感。

また、襟はベージュのスエードが採用。袖先、ポケット部にも同色のパイピングのスエードが使われています。



ポケットは両サイドにたくさん収納できそうな大きめな はりポケットがついています。



袖先は、折り返しになったダブルのような仕様。



ボタンは、大きめなコンチョボタンが使われています。

このボタンもネイティブな雰囲気を醸し出していますね。



また、ポケット部や、フロント部分もきちんと柄を合わせて縫製されており丁寧に作られています。ブランドのこだわりを感じますね♪



サイズはアメリカサイズの"1X"。

日本サイズのXLサイズ相当のサイズ感です。

ちなみに、当方の身長は173cmですが、ゆったりと着用できるサイズ感です。

実寸サイズを下記に記載しておりますので、チェックしてみてください。



ネイティブアメリカン・ファンの方は勿論、昔のラルフローレン ・ファンの方にもオススメのジャケットです!!!!



●実寸サイズ●

・着丈 : 約79cm (後方部襟下～)

・肩幅 : 約51cm

・身幅 : 約64cm (脇下～脇下)

・袖丈 : 約60cm



●color●

レンガ色ベースのオルテガ総柄



●生産国●

スリランカ製



※注意事項※

こちらの商品はユーズドの商品です。

サービスで、クリーニング済みです。

大きなダメージがない良好状態ですが、古着ですので若干のスレ・くたり・色落ち等がございます。ご理解の程、お願い致します。

気になる方は、ご注文の前にお問い合わせくださいませ。

商品の返品、クレーム等は一切受け付けておりません。

古着にご理解のない方・神経質な方はご購入をお控えください。

(jt-2110-28) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴィンテージ/JONES

NEW

YORK/オルテガ

コンチョボタン

ジャケット