『BURBERRY BLACK LABEL ダウンジャケット M 黒クリ-ニング済【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 06時 21分に出品され03月05日 06時 21分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高品質な素材】

BURBERRY BLACK LABELのダウンジャケットは、優れた保温性を提供する高品質なダウンを使用しています。寒い季節でも快適に過ごせます。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら洗練されたデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。刺繍ロゴがアクセントとなり、ブランドの魅力を引き立てます。



【快適なフィット感】

Mサイズのため、体にフィットしつつも動きやすさを兼ね備えています。アウターとしての機能性とファッション性を両立させた一着です。



- ブランド: BURBERRY BLACK LABEL

- ロゴ: 刺繍ロゴ

- サイズ: M

- 色: 黒

- 素材: ダウンジャケット

まだまだ綺麗なほうだと思うので よろしくお願いします

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



汚れ・破れ・臭いなど···なし



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

BLACK

LABEL

ダウンジャケット

M

黒クリ-ニング済