『Vetements タイタニック パーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 40分に出品され03月15日 11時 40分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 vetements ヴェトモン ダブルジップフーディー



mサイズですが作りがかなりオーバーサイズでした。



lやxlに相当のサイズ感です。



ご理解ある方のみご購入ください。



M

着丈72

身幅68

肩幅56

袖丈72



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヴェトモン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Vetements

タイタニック パーカー